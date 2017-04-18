Парень из Туруханского района пойдет под суд за жестокое избиение друга

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Туруханска, обвиняемого в смертельном избиении своего друга. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, вечером 25 октября 2016 года молодой человек выпивал в компании своих односельчан. В ходе застолья выяснилось, что один из присутствующих украл деньги у собутыльника. Оскорбленный этим фактом, обвиняемый избил 23-летнего «вора» руками и ногами.

Всего было нанесено 13 ударов по голове и телу потерпевшего. От полученных травм парень погиб на месте.

«Органами предварительного расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину молодого человека, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Туруханский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК.

Молодого человека осудят по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Санкция этой статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.