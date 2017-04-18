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Красноярка бросалась на автомобили посреди Коммунального моста

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 18 Апреля 2017
автомобиль, мост, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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На Коммунальном мосту очевидцы засняли женщину, которая бросалась на автомобили и била их руками. Запись была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина в розовой кофте с курткой и пакетом в руках пыталась попасть на тротуар с правой стороны эстакады. Однако пробраться через поток автомобилей красноярке не удалось. Тогда она начала хлестать руками иномарки, которые притормаживали перед ней. Автор видео предположил, что «женщина в розовом балахоне пыталась попасть домой».

Что именно делала красноярка посреди Коммунального моста, неизвестно. Не исключено, что она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, 11 апреля мужчина разгромил иномарку, пропускавшую его на «зебре». Красноярец неожиданно запрыгнул на капот машины и начал бить ногами по лобовому стеклу. Перед этим он разгромил еще одну дорогостоящую иномарку BMW X6.

Видео: vk.com/live_kras

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