В Красноярске трамвай разбил выехавшую на рельсы иномарку

На пр. Красноярский рабочий иномарка Toyota Corolla выехала на рельсы перед трамваем №4. Электротранспорт протаранил машину, разбив ей правый бок. Авария произошла в понедельник, 17 апреля. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, водитель иномарки собирался выехать на ул. Заводскую. Мужчина планировал «проскочить» перед трамваем, однако электротранспорт врезался в бок иномарки. При этом не все красноярцы уверены, что виновником аварии стал именно автомобилист.

«Не уверена, что машина сама залезла. Стоит четко перпендикулярно рельсам. Не похоже, что пытался проскочить», — написала одна из местных жительниц.

В ГИБДД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.