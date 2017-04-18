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В Красноярске трамвай разбил выехавшую на рельсы иномарку

Главная Происшествия
Красноярск
09:59 18 Апреля 2017
трамвай, красноярск, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На пр. Красноярский рабочий иномарка Toyota Corolla выехала на рельсы перед трамваем №4. Электротранспорт протаранил машину, разбив ей правый бок. Авария произошла в понедельник, 17 апреля. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, водитель иномарки собирался выехать на ул. Заводскую. Мужчина планировал «проскочить» перед трамваем, однако электротранспорт врезался в бок иномарки. При этом не все красноярцы уверены, что виновником аварии стал именно автомобилист.

«Не уверена, что машина сама залезла. Стоит четко перпендикулярно рельсам. Не похоже, что пытался проскочить», — написала одна из местных жительниц.

В ГИБДД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

В Красноярске трамвай разбил выехавшую на рельсы иномарку
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