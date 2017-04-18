Подросток из Иркутской области доехал до Красноярска на грузовом поезде

Полицейские нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из дома в Иркутской области. Мальчик уехал в Красноярск, чтобы разнообразить свою жизнь. Об этом сам школьник рассказал сотрудникам сибирской транспортной полиции.

Ребенок самовольно ушел от родителей, сел в открытый вагон со щебнем и проехал в нем более 500 км. За день до случившегося подросток прогулял школу, побродил по городу и решил отправиться в путешествие. Сначала он покатался на грузовом поезде, а затем уехал в другой город.

«В семье и школе у ребенка конфликтных ситуаций не было. По месту жительства он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за совершение кражи», — выяснили полицейские.

Мать подростка рассказала, что раньше он уже уходил из дома. После беседы с ребенком школьных психолог заявил, что мальчик склонен к непредвиденным поступкам и бродяжничеству.

Подростка временно поместили в краевой центр помощи семьям и детям. После проверки его отправят домой.