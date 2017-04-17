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Жителя Хакасии осудят за гибель в ДТП полицейского из Минусинска

Главная Происшествия
Красноярск
16:06 17 Апреля 2017
происшествия, дтп, в красноярском крае, хакасия, суд, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Хакасии, обвиняемого в гибели сотрудника минусинской полиции. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, ночью 12 апреля прошлого года на трассе М-54 29-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 протаранил полицейскую «десятку». При этом он был сильно пьян, а перед аварией грубо нарушил ПДД. Инцидент произошел возле придорожного кафе «Арбат».

В результате аварии водитель полицейского автомобиля погиб на месте. Один из пассажиров «десятки» получил серьезные травмы. Остальные пассажиры отделались более легкими травмами.

В ходе расследования были проведены трассологическая и судебно-медицинская экспертизы, допрошено около 10 свидетелей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Минусинский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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