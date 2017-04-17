Пьяный красноярец на УАЗе сбил камеру видеофиксации и избил оператора

Сотрудники красноярского полка ДПС задержали водителя, намеренно сбившего прибор видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 16 апреля на ул. Дубровинского. В полицию поступила информация, что водитель автомобиля «УАЗ-Patriot» снес камеру фиксации, избил оператора и уехал. Пострадавший обратился к правоохранителям с заявлением. В итоге водителя задержали «по горячим следам» на ул. Бограда.

Полицейские выяснили, что 43-летний мужчина был сильно пьян — алкотестер показал 0,91 мг алкоголя на литр крови. В отношении задержанного были составлены два протокола по статьям КоАП «оставление места ДТП» и «управление транспортом в нетрезвом состоянии». Также мужчине грозит уголовное наказание по статьям «побои» и «умышленное повреждение чужого имущества».

Поведение пьяного водителя возмутило представителей КрУДора.

«Это какой надо иметь ум, чтобы сесть за руль пьяным, да еще и целенаправленно нанести ущерб государственному имуществу? Вчера пьяный умник, недовольный жизнью, умышленно на своей машине снес камеру фотофиксации нарушений на ул. Дубровинского. Что двигало человеком в тот момент? Камеру теперь отправим на диагностику, чтобы быть уверенными в правильности показаний. А что будет с умником? Хуже он сделал только себе. Теперь отвечать будет по закону!», — написал в Facebook пресс-секретарь КрУДора Александр Марков.

В полиции напомнили, что поврежденный фоторадарный комплекс «Кордон» появился в Красноярске в прошлом году. Его стоимость составляет более 2,5 млн рублей. Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна.

Фото: пресс-служба ГИБДД