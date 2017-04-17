17 апреля
Красноярск
погода +10 °C
курсы валют
56.25
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Пьяный красноярец на УАЗе сбил камеру видеофиксации и избил оператора

Главная Происшествия
Красноярск
13:16 17 Апреля 2017
красноярск, камеры, гибдд, происшествия, задержание, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники красноярского полка ДПС задержали водителя, намеренно сбившего прибор видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 16 апреля на ул. Дубровинского. В полицию поступила информация, что водитель автомобиля «УАЗ-Patriot» снес камеру фиксации, избил оператора и уехал. Пострадавший обратился к правоохранителям с заявлением. В итоге водителя задержали «по горячим следам» на ул. Бограда.

Полицейские выяснили, что 43-летний мужчина был сильно пьян — алкотестер показал 0,91 мг алкоголя на литр крови. В отношении задержанного были составлены два протокола по статьям КоАП «оставление места ДТП» и «управление транспортом в нетрезвом состоянии». Также мужчине грозит уголовное наказание по статьям «побои» и «умышленное повреждение чужого имущества».

Поведение пьяного водителя возмутило представителей КрУДора.

«Это какой надо иметь ум, чтобы сесть за руль пьяным, да еще и целенаправленно нанести ущерб государственному имуществу? Вчера пьяный умник, недовольный жизнью, умышленно на своей машине снес камеру фотофиксации нарушений на ул. Дубровинского. Что двигало человеком в тот момент? Камеру теперь отправим на диагностику, чтобы быть уверенными в правильности показаний. А что будет с умником? Хуже он сделал только себе. Теперь отвечать будет по закону!», — написал в Facebook пресс-секретарь КрУДора Александр Марков.

В полиции напомнили, что поврежденный фоторадарный комплекс «Кордон» появился в Красноярске в прошлом году. Его стоимость составляет более 2,5 млн рублей. Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна.

Фото: пресс-служба ГИБДД

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя Хакасии осудят за гибель в ДТП полицейского из Минусинска

Жителя Хакасии осудят за гибель в ДТП полицейского из Минусинска

17 Апреля 2017 г.
Пьяный мужчина протаранил машину полиции
Новости Красноярска: В Советском районе молодой водитель насмерть сбил мужчину

В Советском районе молодой водитель насмерть сбил мужчину

17 Апреля 2017 г.
Пешеход переходил дорогу не по правилам

Окончено предварительное следствие по делу о ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса

16 Апреля 2017 г.
Мовшину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

В Красноярске из общежития эвакуировали более 30 человек

16 Апреля 2017 г.
Площадь пожара составила 12 кв. м.
Новости Красноярска: Женщине назначили 4 месяца исправительных работ за продажу алкоголя подростку

Женщине назначили 4 месяца исправительных работ за продажу алкоголя подростку

16 Апреля 2017 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Прокуратура требует от властей Красноярска привести в порядок разбитые дороги

Прокуратура требует от властей Красноярска привести в порядок разбитые дороги

16 Апреля 2017 г.
Сотрудники прокуратуры изучили ямы и выбоины на дорогах города
Новости компаний
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
11/04
Лучшие в «Контрольной закупке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

14 Апреля 2017 г.
Еще двоих пассажиров ВАЗа доставили в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске пешеход разгромил иномарку на «зебре»

В Красноярске пешеход разгромил иномарку на «зебре»

12 Апреля 2017 г.
Мужчина запрыгнул на капот и начал пинать машину
Новости Красноярска: Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам

Пропавшего 14 лет назад мужчину нашли благодаря красноярским волонтерам

14 Апреля 2017 г.
Активисты благодарят всех, кто делал репосты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.