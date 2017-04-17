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В Советском районе молодой водитель насмерть сбил мужчину

Главная Происшествия
Красноярск
09:17 17 Апреля 2017
авария, происшествия, красноярск, погиб, гибдд, чп, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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В Советском районе Красноярска под колесами автомобиля погиб мужчина. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел ночью 17 апреля на ул. Краснодарской в районе дома №8. По предварительной информации ГИБДД, 32-летний пешеход перебегал дорогу в 50 метрах от «зебры». В этот момент на него наехал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103. От полученных травм мужчина умер на месте.

Прибывшие на место ДТП полицейские не выявили признаков опьянения у молодого водителя. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, на выходных в Советском районе произошла еще одна авария — в ночь на 15 апреля на перекрестке пр. Комсомольский и ул. Мате Залки автомобиль Škoda протаранил Daewoo Nexia. По предварительной информации, в автомобиле Daewoo пострадал 26-летний водитель и его 24-летний пассажир. 29-летний водитель автомобиля Škoda не пострадал.

Видео: ЧП Красноярск

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