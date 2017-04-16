Окончено предварительное следствие по делу о ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса

Предварительное следствие по делу о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина окончено. В настоящее время стороны потерпевших и обвиняемого знакомятся с материалами дела.

Портал «Сибдепо» уточняет, что следователи так и не исключили из дела выводы специалистов Экспертно-криминалистического центра МВД России (ЭКЦ МВД России) в Москве. Экспертиза, которую провели специалисты в Кемерове, пришла к выводу, что в действиях Юрия Мовшина «усматриваются несоответствия требованиям ПДД РФ в отношении дорожной разметки 1.1, которые с технической точки зрения состоят в причинной связи с ДТП».

По данным журналистов, часть потерпевших уже изучила документы, затем к ознакомлению приступит обвиняемый Юрий Мовшин. Далее следователь составит обвинительное заключение и направит уголовное дело в прокуратуру. Если представители надзорного органа подпишут материалы, дело уйдет в суд.

По ходатайству следователя Мовшину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вечером 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово - Яшкино столкнулись Toyota Land Cruiser 200 под управлением Мовшина и Toyota Premio. В аварии погибли 4 пассажирки Toyota Premio, ее водитель был госпитализирован. По данным МВД, водитель Toyota Premio в апреле 2015 года был лишен на полтора года водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у него не было страхового полиса ОСАГО, а автомобиль не прошел плановый техосмотр.

Расследование дела, вызвавшего общественный резонанс, взял на контроль губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, была создана независимая комиссия.

Юрий Мовшин около 13 лет (до июля 2012 года) руководил областным управлением ГИБДД. Затем возглавлял областной департамент транспорта и связи. С осени 2014 года до сентября 2015 занимал должность директора предприятия «Кузбасспассажиравтотранс». В 2011 году Мовшин уже был участником ДТП, в котором погиб водитель второго автомобиля, тогда уголовное дело возбуждено не было.