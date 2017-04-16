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Женщине назначили 4 месяца исправительных работ за продажу алкоголя подростку

Главная Происшествия
Красноярск
11:46 16 Апреля 2017
полиция, общество, алкоголь, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске продавцу назначили 4 месяца исправительных работ за продажу пива 16-летнему подростку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от красноярца о том, что работница павильона продала алкогольный напиток несовершеннолетнему. Женщина-продавец просила у покупателя паспорт и была осведомлена о том, что ему 16 лет.

Выяснилось, что ранее 62-летняя красноярка уже привлекалась к административной ответственности по ст.14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкоголя подростку. По решению суда ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. На этот раз было возбуждено уголовное дело. Женщине назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработка 5% в доход государства.

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России потребляют спиртное 33% юношей и 20% девушек в возрасте 12–22 лет. В среднем знакомство с алкоголем происходит в 14-летнем возрасте.

За вовлечение подростков, не достигших 18 лет, в употребление спиртного налагается штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Систематическое вовлечение наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Продажа им спиртного карается штрафом до 80 тыс. рублей либо исправительными работами до года.

Для проверки возраста продавец может потребовать у покупателя общегражданский, заграничный, дипломатический или служебный паспорт, а также временное удостоверение личности, паспорт моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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