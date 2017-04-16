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Прокуратура требует от властей Красноярска привести в порядок разбитые дороги

Главная Происшествия
Красноярск
10:57 16 Апреля 2017
общество, происшествия, дороги, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура сообщила о фактах неэффективного расходования бюджетных средств при содержании дорог в Красноярска.

Сотрудники прокуратуры изучили ямы и выбоины на дорогах города и нашли множество таких, размеры которых превышают допустимые размеры (15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину).

В частности, в Октябрьском районе ямы нашли в районе «Мясокомбината» — на ул. Калинина (возле домов № 80в, 94, 75, 79/2, 107, 159), соседних ул. 2-й Красногорской (у дома № 21д) и Норильской (дома № 1, 1а, 1д, весь асфальт от дома № 4 до № 31).

Много выбоин на пр. Свободном в районе «Торгового квартала», СФУ и «Академии биатлона»), а также на «Космосе» (перекресток с ул. Северной). Также неровности нашли в районе дома №35 по ул. Елены Стасовой и на всем участке дороги от дома № 18а до № 24а по ул. Ладо Кецховели.

В Советском районе нашли выбоины при выезде на «Взлетку» с ул. Партизана Железняка (ул. Октябрьская, район домов №1 и 3).

На правом берегу выбоины нашли на пр. Красноярский рабочий (рядом с ост. «Крылова», возле домов №22 и 27) и на ул. 26 Бакинских комиссаров (район домов № 5в и 13).

Кроме того, «значительное повреждение проезжей части, приведение дороги в непригодное для проезда транспортных средств состояние» выявлено сотрудниками прокуратуры при обследовании дорожного полотна Енисейского тракта в районе д. Бадалык и мкр. Солнечный.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры потребовали устранить обнаруженные нарушения.

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