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Опубликовано видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
09:58 16 Апреля 2017
мчс, спасатели, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Спасатели сняли с оторвавшейся от берега водохранилища Березовской ГРЭС в Красноярском крае льдины и доставили на берег 118 человек, из которых 15 — дети,  сообщил в субботу Сибирский региональный центр МЧС РФ.

Сообщение о том, что на водохранилище произошел отрыв от льдины, поступило в ведомство в 13:30 по местному времени. В 16:40 по местному времени сотрудники МЧС завершили спасательные работы.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Погибших и травмированных нет. В спасательных работах были задействованы 45 человек, 15 единиц техники, в том числе 8 плавсредств.

Сотрудники МЧС напомнили, что теплая погода и сильный ветер создают условия, при которых высока вероятность отрыва льдин. Выходить, а тем более выезжать на лед водоемов смертельно опасно.

Похожий случай был месяц назад в Свердловской области. Во время патрулирования Белоярского водохранилища сотрудники МЧС обнаружили оторвавшуюся льдину, на которой находилось 148 человек.

Опубликовано видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины в Красноярском крае
Опубликовано видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины в Красноярском крае
Опубликовано видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины в Красноярском крае

Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону

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