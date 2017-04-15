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В Красноярском крае полсотни рыбаков унесло на оторвавшейся льдине

Главная Происшествия
Красноярск
15:32 15 Апреля 2017
общество, происшествия, рыбаки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В субботу, 15 апреля, в Шарыповском районе на водохранилище Березовской ГРЭС оторвалась льдина с рыбаками. Ориентировочно на льду находятся около 50 человек, автомобилей на льдине нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте работают 45 человек, 15 единиц техники, включая плавсредства.  Уточняется, что льдина длиной 1 километр и шириной 500 метров находится на расстоянии 250 метров от берега. 

Полицейские оцепили территорию и обеспечивали беспрепятственный проезд техники на берег водохранилища. В помощь представителям МЧС, а также в целях предотвращения трагических последствий полицейские спустили на воду лодку и приняли участие в спасательной операции, проведение которой осложнялось сильными порывами ветра.

Сотрудники МЧС России напоминают, что теплая погода и сильный ветер создают условия, при которых отрыв льдин становится весьма вероятным. Выходить и выезжать на лед водоемов Красноярского края при текущей погоде смертельно опасно. Автомобилистам рекомендуют пользоваться только санкционированными ледовыми переправами.

Накануне стало известно, что спасатели из Минусинска выловили из реки мужчину, который плыл по реке Туба на оторвавшейся льдине. Спасатели проехали около 35 км до места происшествия, мужчина к тому времени уже скончался.

 

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