В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Следственном комитете просят помощи в поиске преступника, напавшего на ребенка в Красноярске.

13 апреля днем неизвестный мужчина зашел в лифт дома №12 по ул. Словцова и «совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», после чего скрылся с места преступления.

Со слов потерпевшей был составлен портрет злоумышленника. Его приметы: на вид 40-50 лет, рост около 180 см, телосложение среднее. Волосы темные, с большим количеством седины, морщины на лбу, брови густые, черного цвета, глаза большие, нос прямой, подбородок заостренный, на левой щеке рубцы.

Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией, по бокам карманы, куртка до пояса, воротник куртки был подвернут, темно-синие джинсы, обувь черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят звонить по телефону (391) 227-06-45.