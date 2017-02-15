В Красноярске спасли еще одну школьницу, состоявшую в «группе смерти»

В Красноярске от самоубийства спасли еще одну школьницу, состоявшую в «группе смерти». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Напомним, после сообщений о попытках суицидов среди школьников правоохранители провели беседы с учениками. Ранее уже были заведены два уголовных дела по факту доведения до самоубийства двух красноярских школьниц — 13 и 16 лет.

После очередной беседы директору одной из школ в Ленинском районе позвонил неизвестный и сообщил, что ученица намерена покончить с собой. Руководитель учреждения сразу обратилась в правоохранительные органы, которые установили личность девочки.

Школьница призналась, что вступила в соцсети «ВКонтакте» в некую игру, в ходе которой она получала различные задания. К примеру, ребенку предлагали вырезать на руках определенные слова и искать высотное здание, с которого можно прыгнуть. К счастью, девочка не успела выполнить эти действия.

Сейчас с ребенком работают психологи. Школьница находится под пристальным вниманием родителей. Следователи допрашивают одноклассников, учителей и родителей.

Напомним, в мае прошлого года на сайте «Новой газеты» появился репортаж о «группах смерти», заставляющих школьников совершать суицид. В материале говорилось о странных сообществах в соцсетях, которые, собирая аудиторию, со временем начинают вовлекать своих подписчиков в опасные игры. При этом поэтапно выдаются задания, которые в итоге приводят к тому, что участник игры вынужден совершить самоубийство.