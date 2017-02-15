Мошенники обманули пенсионерку из Лесосибирска почти на 2 млн рублей

Сотрудники полиции Лесосибирска разыскивают злоумышленников, которые обманули пенсионерку более чем на 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что у нее похитили деньги. Пенсионерка пояснила полицейским, что в прошлом году она обратилась к целительнице, которую увидела по телевизору. Несколько месяцев по телефону с ней проводились сеансы по «снятию порчи», которые пенсионерка оплачивала денежными переводами. При этом «целительница» предупредила, что рассказывать о «лечении» никому нельзя.

Позже пенсионерке позвонил мужчина, который представился помощником целительницы и сообщил, что ей пришла дотация от одной из благотворительных организаций в размере около 1,5 млн рублей. Но для ее получения необходимо заплатить налог, предупредил неизвестный. Денег у пенсионерки уже не оказалось, и она предложила вычесть сумму налога из полагающейся выплаты. После этого злоумышленники перестали выходить с ней на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас сотрудники полиции ищут злоумышленников.