В Красноярске женщину-пешехода задержали за взятку инспектору ДПС

В Красноярске на пр. Металлургов женщина-пешеход попыталась дать взятку инспектору ДПС, чтобы откупиться от штрафа. Нарушительницу должны были наказать за попытку перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

Женщина, судя по всему, торопилась по своим делам и предпочла откупиться от полицейских. Она положила им в бардачок одну купюру номиналом 1 тыс. рублей.

«Полицейские возбудили уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что штраф за переход в неположенном месте составляет 500 рублей, что в два раза меньше сумму взятки. По данным красноярской полиции, женщину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за взяточничество.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю