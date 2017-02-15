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В Красноярске женщину-пешехода задержали за взятку инспектору ДПС

Главная Происшествия
Красноярск
16:30 15 Февраля 2017
полиция, взятка, происшествия, штраф, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на пр. Металлургов женщина-пешеход попыталась дать взятку инспектору ДПС, чтобы откупиться от штрафа. Нарушительницу должны были наказать за попытку перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

Женщина, судя по всему, торопилась по своим делам и предпочла откупиться от полицейских. Она положила им в бардачок одну купюру номиналом 1 тыс. рублей.

«Полицейские возбудили уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что штраф за переход в неположенном месте составляет 500 рублей, что в два раза меньше сумму взятки. По данным красноярской полиции, женщину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за взяточничество.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

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