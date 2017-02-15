В Северо-Енисейском районе двое мужчин украли 1200 литров топлива

В Северо-Енисейском районе по горячим следам задержали двух подозреваемых в грабеже дизельного топлива. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть полиции обратился начальник одной из бурильных установок и сообщил, что двое неизвестных на грузовом автомобиле заехали на территорию и украли 1200 литров дизельного топлива. Сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.

При патрулировании улиц поселка экипаж ДПС заметил подходящий под описание автомобиль, в котором находились двое нетрезвых мужчин. В машине оказались бочки с похищенным топливом. Оно изъято и возвращено законным владельцам.

Заведено уголовное дело по статье «грабеж». Также в отношении водителя составлены административные протоколы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и езду без государственных номеров.