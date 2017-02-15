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Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в аэропорту «Емельяново»

Главная Происшествия
Красноярск
13:06 15 Февраля 2017
посадка, аэропорт, красноярск, самолет, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярском аэропорту «Емельяново» экстренно приземлился самолет, который летел рейсом «Лондон-Шанхай». На борту самолета авиакомпании «China Eastern» находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа. ЧП произошло во вторник, 15 февраля, около 11:00 по местному времени. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Причиной вынужденной посадки стал отказ правого двигателя», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора региона.

На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что «самолет совершил благополучную посадку». Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причиной экстренной посадки назвали технические неполадки.

Отмечается, что все пассажиры будут размещены в трансферной зоне. Сколько все займет по времени, будет известно после тщательного обследования самолета.

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