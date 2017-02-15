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В Красноярске 13-летний подросток устроил ДТП на отцовской машине

Главная Происшествия
Красноярск
13:31 15 Февраля 2017
происшествия, ребенок, дтп, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники розыска полка ДПС задержали 13-летнего водителя, совершившего ДТП в Центральном районе Красноярска и уехавшего с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Накануне в дежурную часть полка ДПС поступило сообщение, что на улице Чернышевского неустановленный водитель врезался в припаркованный автомобиль. Стражи порядка установили, что в момент ДТП за рулем находился 13-летний подросток.

Выяснилось, что мальчик без спроса взял ключи от автомобиля родителей и решил покататься. Не справившись с управлением, ребенок допустил наезд на припаркованную машину и, испугавшись ответственности, уехал с места происшествия.

Информация об инциденте направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних, где примут решение о проведении профилактической работы с ребенком и родителями. Автоинспекторы напоминают, что за передачу руля несовершеннолетнему до 16 лет предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей быть бдительными и не оставлять ключи от автомобиля без присмотра. Также дорожные полицейские просят родителей объяснять детям, чем опасно управление автомобилем без знаний ПДД и навыков вождения.

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