В Красноярске кондуктор избил пассажира, попросившего разменять сдачу

В Красноярске пассажира автобуса избили после того, как тот попросил разменять сдачу на более крупные деньги. Кондуктор неожиданно набросился на красноярца, несколько раз ударил его, схватил молодого человека за шею и выбросил из маршрутки. Историю рассказал сам потерпевший телеканалу ТВК.

Как пояснил мужчина, агрессивный кондуктор начал обзывать его грубыми словами, а также без предупреждений набросился на него. Позже к нему присоединился и водитель транспортного средства. После случившейся стычки у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и перелом носа.

Мужчина жалуется, что из-за полученных травм он не может ходить на работу. Вместе с ним живут его супруга и ребенок, которых нужно кормить.

В пресс-службе красноярской полиции сообщили, что по факту уже проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Истинные причины драки будут озвучены позже. Номер автобуса в ведомстве не назвали.