15 февраля
Красноярск
погода -25 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске кондуктор избил пассажира, попросившего разменять сдачу

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 15 Февраля 2017
конфликты, драка, автобусы, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске пассажира автобуса избили после того, как тот попросил разменять сдачу на более крупные деньги. Кондуктор неожиданно набросился на красноярца, несколько раз ударил его, схватил молодого человека за шею и выбросил из маршрутки. Историю рассказал сам потерпевший телеканалу ТВК.

Как пояснил мужчина, агрессивный кондуктор начал обзывать его грубыми словами, а также без предупреждений набросился на него. Позже к нему присоединился и водитель транспортного средства. После случившейся стычки у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и перелом носа.

Мужчина жалуется, что из-за полученных травм он не может ходить на работу. Вместе с ним живут его супруга и ребенок, которых нужно кормить.

В пресс-службе красноярской полиции сообщили, что по факту уже проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Истинные причины драки будут озвучены позже. Номер автобуса в ведомстве не назвали.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу на «красный»

В Красноярске иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу на «красный»

15 Февраля 2017 г.
Пострадавшую доставили в больницу
Новости Красноярска: Дело о ДТП с 33 пострадавшими в Козульском районе направят в суд

Дело о ДТП с 33 пострадавшими в Козульском районе направят в суд

14 Февраля 2017 г.
В трагическом ДТП 22 июля 2015 года погибли 12 человек
Новости Красноярска: Житель Курагинского района зарезал жену и серьезно ранил себя

Житель Курагинского района зарезал жену и серьезно ранил себя

14 Февраля 2017 г.
Женщина хотела развестись с мужем, однако он был против этого
Новости Красноярска: Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева

Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева

14 Февраля 2017 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Водитель, сбивший инвалида, может избежать наказания

Водитель, сбивший инвалида, может избежать наказания

14 Февраля 2017 г.
Семья пострадавшего подала апелляцию в краевой суд
Новости Красноярска: Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

14 Февраля 2017 г.
Женщина пропала 24 июля 2016 года
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

13 Февраля 2017 г.
В продукте находится много полезных веществ
Новости Красноярска: В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

13 Февраля 2017 г.
Школьницей манипулировали через группы «ВКонтакте»
Новости Красноярска: Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

13 Февраля 2017 г.
Прежний руководитель организации написал заявление об увольнении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.