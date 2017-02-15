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В Красноярске иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу на «красный»

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Красноярск
10:59 15 Февраля 2017
происшествия, красноярск, пешеходы, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на перекрестке ул. Московской и ул. Мичурина водитель сбил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Машина не успела затормозить и на скорости снесла с ног пешехода. Авария произошла во вторник, 15 февраля, около 7 часов утра. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

За рулем иномарки Mitsubishi находился 22-летний водитель. Он сбил женщину 1969 года рождения. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что удар был довольно сильным. Женщину отбросило на несколько метров от автомобиля.

В ГИБДД подтвердили, что женщина-пешеход осталась жива. Ее с травмами доставили в больницу.

В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства случившегося. Дорожный полицейские обращают внимание на то, что автомобилистам следует проявлять бдительность на дорогах, а пешеходам внимательно переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора.

Видео: «ЧП Красноярск»

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