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Дело о ДТП с 33 пострадавшими в Козульском районе направят в суд

Главная Происшествия
Красноярск
17:01 14 Февраля 2017
дело, происшествия, авария, погиб, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае направили в суд дело о дорожно-транспортном происшествии на 701 км трассы «Байкал» в Козульском районе. 22 июля 2015 года в аварии погибли 12 человек, еще 21 получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Два года назад пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. После удара фура начала гореть, а автобус с ранеными пассажирами экстренно отбуксировали с места аварии. Из-за массовой гибели людей 23 июля в Красноярском крае объявили днем траура.

По факту аварии с большим количеством погибших и пострадавших было заведено уголовное дело, однако судить в данном случае было некого — оба водителя скончались на месте. После проведенной проверки выяснилось, что виновником ДТП стал мужчина за рулем большегруза.

«В связи с тем, что близкий родственник погибшего заявил о своем несогласии с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, оно было направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Добавим, что дело в суде рассмотрят в феврале 207 года. Оно было направлено судье в конце января.

Фото с официальной страницы «ВКонтакте» Козульского ОНД

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