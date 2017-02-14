Житель Курагинского района зарезал жену и серьезно ранил себя

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины в больнице поселка Курагино. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 11 февраля. По предварительной версии следствия, 35-летний местный житель пришел к своей 33-летней жене на работу в больницу. Мужчина начал высказывать претензии супруге, которая хотела с ним развестись, после чего началась ссора.

В ходе конфликта посетитель больницы 5 раз ударил свою жену ножом. От полученных травм женщина скончалась.

После убийства мужчина нанес себе несколько ножевых ранений, пытаясь покончить с собой. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователи работают в рамках уголовного дела по статье «убийство». В СК подчеркнули, что у супругов остались двое малолетних детей.