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Житель Курагинского района зарезал жену и серьезно ранил себя

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Красноярск
15:41 14 Февраля 2017
больница, жена, следствие, в красноярском крае, убийство, криминал, происшествия, муж
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины в больнице поселка Курагино. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 11 февраля. По предварительной версии следствия, 35-летний местный житель пришел к своей 33-летней жене на работу в больницу. Мужчина начал высказывать претензии супруге, которая хотела с ним развестись, после чего началась ссора.

В ходе конфликта посетитель больницы 5 раз ударил свою жену ножом. От полученных травм женщина скончалась.

После убийства мужчина нанес себе несколько ножевых ранений, пытаясь покончить с собой. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователи работают в рамках уголовного дела по статье «убийство». В СК подчеркнули, что у супругов остались двое малолетних детей.

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