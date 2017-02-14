14 февраля
Красноярск
погода -14 °C
курсы валют
58.06
 
€ 61.77
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева

Главная Происшествия
Красноярск
14:38 14 Февраля 2017
общество, происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева в Красноярске. Фотографии последствий аварии появились в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева
Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева
Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева

Авария произошла, по данным пресс-службы ГИБДД, сегодня около 9:00 — на ул. Алексеева, около дома № 13. Как пояснили очевидцы, виновником ДТП был водитель Toyota Platz, который допустил столкновение с малолитражкой Toyota Passo и Toyota Corolla.

Очевидцы рассказывают, что ДТП начал четвертый автомобиль марки Mercedes-Benz. По их словам, водитель подрезал один из автомобилей и в итоге спровоцировал аварию.

Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. Пострадавших нет.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Водитель, сбивший инвалида, может избежать наказания

Водитель, сбивший инвалида, может избежать наказания

14 Февраля 2017 г.
Семья пострадавшего подала апелляцию в краевой суд
Новости Красноярска: Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

14 Февраля 2017 г.
Женщина пропала 24 июля 2016 года
Новости Красноярска: Водитель «ГАЗели» едва не сбил ребенка и скрылся с места аварии

Водитель «ГАЗели» едва не сбил ребенка и скрылся с места аварии

14 Февраля 2017 г.
Автомобилист в настоящее время находится в розыске
Новости Красноярска: Спасатели рассказали об обстоятельствах поисков туриста на «Столбах»

Спасатели рассказали об обстоятельствах поисков туриста на «Столбах»

14 Февраля 2017 г.
Рядом с тем местом, где мужчину нашли, тропа заканчивалась
Новости Красноярска: Двое красноярцев зарезали своего приятеля во время застолья

Двое красноярцев зарезали своего приятеля во время застолья

14 Февраля 2017 г.
Мужчин удалось задержать в Сосновоборске
Новости Красноярска: В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

13 Февраля 2017 г.
Школьницей манипулировали через группы «ВКонтакте»
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

9 Февраля 2017 г.
Уголовное дело возбуждено по 105-й статье
Новости Красноярска: Названы лучшие марки сметаны с прилавков красноярских магазинов

Названы лучшие марки сметаны с прилавков красноярских магазинов

9 Февраля 2017 г.
С конкурса был снят только один образец
Новости Красноярска: Пенсионерка в Красноярске отсудила алименты у дочерей

Пенсионерка в Красноярске отсудила алименты у дочерей

9 Февраля 2017 г.
Впервые 58-летняя жительница Красноярска подала в суд на своих дочерей еще в 2014 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.