Три автомобиля Toyota попали в ДТП на ул. Алексеева в Красноярске. Фотографии последствий аварии появились в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла, по данным пресс-службы ГИБДД, сегодня около 9:00 — на ул. Алексеева, около дома № 13. Как пояснили очевидцы, виновником ДТП был водитель Toyota Platz, который допустил столкновение с малолитражкой Toyota Passo и Toyota Corolla.

Очевидцы рассказывают, что ДТП начал четвертый автомобиль марки Mercedes-Benz. По их словам, водитель подрезал один из автомобилей и в итоге спровоцировал аварию.

Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. Пострадавших нет.