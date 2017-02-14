Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

Сотрудники следственных органов просят помощи у жителей Красноярского края в поиске пропавшей 62-летней женщины.

Фото: пресс-служба СУ СК

Пенсионерка пропала 24 июля 2016 года. По информации правоохранителей, в дневное время суток женщина ушла из дома, расположенного в селе Зыково (Березовский район), до ближайшего магазина. До настоящего времени домой она не вернулась. Опрошенные родственники и соседи ничего не смогли рассказать о ситуации.

На сайте регионального следственного комитета сообщаются приметы женщины: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см., телосложение худощавое, лицо смуглое. Примечательно, что имеет несколько татуировок: в виде креста на груди, надпись«Валя» на одном из пальцев рук, в виде креста на одном из пальцев рук.

Всем, кому что-либо известно о женщине, необходимо обратиться по телефону (391)2- 96-44-14.