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Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

Главная Происшествия
Красноярск
12:21 14 Февраля 2017
волонтеры, происшествия, общество, поиск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники следственных органов просят помощи у жителей Красноярского края в поиске пропавшей 62-летней женщины.

Следователи просят помощи у красноярцев в поиске пропавшей пенсионерки

Фото: пресс-служба СУ СК

Пенсионерка пропала 24 июля 2016 года. По информации правоохранителей, в дневное время суток женщина ушла из дома, расположенного в селе Зыково (Березовский район), до ближайшего магазина. До настоящего времени домой она не вернулась. Опрошенные родственники и соседи ничего не смогли рассказать о ситуации.

На сайте регионального следственного комитета сообщаются приметы женщины: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см., телосложение худощавое, лицо смуглое. Примечательно, что имеет несколько татуировок: в виде креста на груди, надпись«Валя» на одном из пальцев рук, в виде креста на одном из пальцев рук.

Всем, кому что-либо известно о женщине, необходимо обратиться по телефону (391)2- 96-44-14.

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