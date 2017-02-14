Водитель «ГАЗели» едва не сбил ребенка и скрылся с места аварии

На правобережье Красноярска водитель «ГАЗели» протаранил припаркованную иномарку, едва не сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло в переулке Маяковского, возле дома № 16, в минувший понедельник. Момент аварии зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как после разгрузки грузовик «ГАЗель» резко срывается с места и задевает припаркованную синюю иномарку. После этого проносится рядом с переходящим дорогу ребенком, врезается в пешеходное ограждение и покидает место аварии.

В ГИБДД пояснили, что водитель грузовика в настоящее время находится в розыске, устанавливается его личность.