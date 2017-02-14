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Водитель «ГАЗели» едва не сбил ребенка и скрылся с места аварии

Главная Происшествия
Красноярск
11:07 14 Февраля 2017
дтп, общество, происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На правобережье Красноярска водитель «ГАЗели» протаранил припаркованную иномарку, едва не сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло в  переулке Маяковского, возле дома № 16, в минувший понедельник. Момент аварии зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как после разгрузки грузовик «ГАЗель»  резко срывается с места и задевает припаркованную синюю иномарку. После этого проносится рядом с переходящим дорогу ребенком, врезается в пешеходное ограждение и покидает место аварии.

Водитель «ГАЗели» едва не сбил ребенка и скрылся с места аварии

В ГИБДД пояснили, что водитель грузовика в настоящее время находится в розыске, устанавливается его личность.

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