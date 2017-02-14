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Двое красноярцев зарезали своего приятеля во время застолья

Главная Происшествия
Красноярск
09:10 14 Февраля 2017
происшествия, красноярск, полиция, убийство, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 36-летнего красноярца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Красноярска тела мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Стражами порядка были установлены личности подозреваемых. Злоумышленников задержали в Сосновоборске. Ими оказались ранее судимый 40-летний мужчина и его 47-летний приятель.

По версии следствия, у мужчин во время застолья возникла ссора. В ходе выяснения отношений один из злоумышленников нанес своему знакомому ножевое ранение, которое оказалось смертельным..

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте задержанных.

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