Двое красноярцев зарезали своего приятеля во время застолья

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 36-летнего красноярца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Красноярска тела мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Стражами порядка были установлены личности подозреваемых. Злоумышленников задержали в Сосновоборске. Ими оказались ранее судимый 40-летний мужчина и его 47-летний приятель.

По версии следствия, у мужчин во время застолья возникла ссора. В ходе выяснения отношений один из злоумышленников нанес своему знакомому ножевое ранение, которое оказалось смертельным..

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте задержанных.