В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

В Красноярске после родительских собраний в школах и профилактических бесед с учениками обнаружили еще одну участницу «группы смерти». После сообщений «ВКонтакте» девушка предприняла попытку покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Так, с 5 по 9 февраля 16-летняя девушка со своего аккаунта «ВКонтакте» вела переписку с неизвестным лицом. Он вводил ее в заблуждение и предлагал пройти различные задания.

«Конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту также было заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас следователи допрашивают одноклассников девушки, педагогов и родителей. Кроме того, продолжаются профилактические беседы с учениками всех образовательных школ.