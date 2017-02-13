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В Красноярске спасли 16-летнюю участницу «группы смерти»

Главная Происшествия
Красноярск
15:51 13 Февраля 2017
красноярск, подросток, происшествия, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске после родительских собраний в школах и профилактических бесед с учениками обнаружили еще одну участницу «группы смерти». После сообщений «ВКонтакте» девушка предприняла попытку покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Так, с 5 по 9 февраля 16-летняя девушка со своего аккаунта «ВКонтакте» вела переписку с неизвестным лицом. Он вводил ее в заблуждение и предлагал пройти различные задания.

«Конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту также было заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас следователи допрашивают одноклассников девушки, педагогов и родителей. Кроме того, продолжаются профилактические беседы с учениками всех образовательных школ.

Напомним, 5 февраля еще одна 13-летняя школьница пыталась покончить с собой после полученных в социальных сетях сообщений. В них содержалась информация, провоцирующая суицид. Ученица 7 класса действительно предприняла попытку покончить с жизнью, но ее удалось спасти. После этого случая также было заведено уголовное дело.
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