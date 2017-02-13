Инспектор краевого ГУФСИН брал взятки за «особые» условия колонии

В селе Арейском Емельяновского района Красноярского края задержали инспектора ГУФСИН, которого подозревают в получении взятки. За 160 тыс. рублей 28-летний мужчина пообещал родственникам заключенного «особые» условия для содержания. Кроме того, подозреваемый пронес в ИК-7 три сотовых телефона. Средства связи также предназначались для осужденного. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ведомстве уточнили, что заявление написала 40-летняя родственница заключенного. Она рассказала, что инспектор отдела по воспитательной работе в колонии требовал с нее 160 тыс. рублей. По данным СУ СК РФ по Красноярскому краю, женщина все же согласилась передать деньги сотруднику.

Правоохранители задержали подозреваемого 11 февраля при передаче посылки. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

«В настоящее время подозреваемый допрошен, он полностью признал свою вину», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.