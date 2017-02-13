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В аварии на ул. Тотмина пострадала 13-летняя пассажирка иномарки

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 13 Февраля 2017
пострадавшие, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Октябрьском районе Красноярска на перекрестке ул. Тотмина и ул. Юшкова иномарка Hyundai столкнулась с автомобилем Nissan. В результате столкновения легкие травмы получила 13-летняя пассажирка второй машины, которая обратилась за медицинской помощью.

Авария произошла ночью 13 февраля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как в сторону ул. Попова едет автомобиль Nissan. В этот момент на перекресток выехала другая иномарка. По словам очевидцев, тем самым водитель нарушил ПДД, поскольку поворот на перекресток разрешен только «по стрелке». После удара одна из иномарок врезалась в опору ЛЭП.

В ГИБДД сообщили, что, кроме девочки-подростка, к врачам скорой помощи никто из участников аварии не обращался. Оба водителя транспортных средств были трезвы. В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.

Видео: «ЧП Красноярск»

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