В аварии на ул. Тотмина пострадала 13-летняя пассажирка иномарки

В Октябрьском районе Красноярска на перекрестке ул. Тотмина и ул. Юшкова иномарка Hyundai столкнулась с автомобилем Nissan. В результате столкновения легкие травмы получила 13-летняя пассажирка второй машины, которая обратилась за медицинской помощью.

Авария произошла ночью 13 февраля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как в сторону ул. Попова едет автомобиль Nissan. В этот момент на перекресток выехала другая иномарка. По словам очевидцев, тем самым водитель нарушил ПДД, поскольку поворот на перекресток разрешен только «по стрелке». После удара одна из иномарок врезалась в опору ЛЭП.

В ГИБДД сообщили, что, кроме девочки-подростка, к врачам скорой помощи никто из участников аварии не обращался. Оба водителя транспортных средств были трезвы. В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.

Видео: «ЧП Красноярск»