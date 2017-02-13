В Зеленогорске 18-летний парень отобрал пистолет у подростка

Следователи завели уголовное дело в отношении безработного 18-летнего жителя Зеленогорска, подозреваемого в грабеже. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что в декабре прошлого года молодой человек встретил в подъезде дома 14-летнего подростка, у которого при себе был пневматический пистолет. Увидев оружие, парень отобрал его у мальчика. Стоимость пистолета оценивалась в 4 тыс. рублей.

Позже парня задержали. На допросе он признался в содеянном.

Украденный пистолет изъят. В СК добавили, что подросток взял оружие у своего отца без его разрешения.

Уголовное дело расследуется по статье «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы и штраф.