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В Зеленогорске 18-летний парень отобрал пистолет у подростка

Главная Происшествия
Красноярск
11:19 13 Февраля 2017
происшествия, следствие, грабеж, зеленогорск, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завели уголовное дело в отношении безработного 18-летнего жителя Зеленогорска, подозреваемого в грабеже. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что в декабре прошлого года молодой человек встретил в подъезде дома 14-летнего подростка, у которого при себе был пневматический пистолет. Увидев оружие, парень отобрал его у мальчика. Стоимость пистолета оценивалась в 4 тыс. рублей.

Позже парня задержали. На допросе он признался в содеянном.

Украденный пистолет изъят. В СК добавили, что подросток взял оружие у своего отца без его разрешения.

Уголовное дело расследуется по статье «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы и штраф.

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