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Из заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали 27-летнего туриста со сломанной ногой

Главная Происшествия
Красноярск
19:05 12 Февраля 2017
спасатели, пострадавшие, эвакуация, заповедник, поиски, туристы, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске спасатели продолжают искать пропавшего неделю назад туриста. Как сообщает издание «Аргументы и факты на Енисее», во время поисковой операции к сотрудникам МЧС за помощью обратился турист. 27-летний мужчина сломал ногу. Его доставили до «Кордона» и передали врачам «Скорой помощи».

Поиски потерявшегося в прошлые выходные туриста продолжают искать на «Столбах». Отмечается, что шансов найти человека живым становится меньше.

Сейчас в поисках участвуют полицейские, сотрудники заповедника, волонтеры. Они обследовали около 40 квадратных километров лесного массива, 149 километров лесных троп, 118 километров на снегоходах. Также с помощью беспилотных аппаратов было обследовано 5 километров территории заповедника.

Фото со страницы Яны Стельмах в соцсети «ВКонтакте»

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