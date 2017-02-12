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В Шарыпово будут судить похитителя золотых украшений

Главная Происшествия
Красноярск
18:40 12 Февраля 2017
похищение, золото, полиция, кража, заявление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Шарыпове 41-летнего мужчину обвинили в краже ювелирных изделий. Заявление в полицию о пропаже золотых украшений написала местная жительница. Женщина сообщила, что у нее из квартиры украли вещи стоимостью 23 тысячи рублей.

Под подозрение полиции попал знакомый потерпевшей. Мужчина был ранее судим. Правоохранители выяснили, что он приходил к ней накануне кражи. Пока хозяйка квартиры была занята, он зашел в другую комнату и похитил золото. Его мужчина сдал в ломбард.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по 158 статье уголовного кодекса России «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.

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