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В Дудинке по решению суда детский сад выплатит компенсацию за синяки на теле пятилетней девочки

Главная Происшествия
Красноярск
18:19 12 Февраля 2017
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Еще в мае прошлого года мама пятилетней девочки, обнаружила синяки на теле у ребенка, когда забрала ее из детского сада. Она обратилась в поликлинику. Хирург выявил на теле ребенка кровоподтеки, а врач-невролог выставил предварительный диагноз «ситуационный невроз». Об этом сообщается на портале краевого суда.

Медики сообщили о случившемся полиции.

В ходе расследования выяснилось, что во время тихого часа воспитатель группы увидела, что девочка сидит на кровати, взяла ее за руку и рывком стащила со второго яруса. Ребенок ударился о бортик спального места. Об этом рассказала сама девочка и другой воспитанник детского сада. Возбуждать уголовное дело по части 1 статьи 116 уголовного кодекса России «Побои» не стали.

В полиции подчеркнули, что формально признавая признаки состава преступления, прямого или косвенного умысла в действиях работника детсада не нашли.

Согласно решению суда, факт причинения вреда малолетнему ребенку в детском саду установлен. Так как в дошкольном учреждении отвечают за жизнь и здоровье воспитанников, суд возложил на детский сад ответственность за вред, причиненный девочке.

В ноябре Дудинский районный суд постановил взыскать с детсада в пользу ее матери компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей.

Заведующая написала апелляционную жалобу и просила отменить судебное решение. Она посчитала, что факта причинения вреда здоровью ребенку не подтвержден. Также заведующая детским садом высказала мнение, что сумма компенсации необоснованно завышена.

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда не согласилась с размером компенсации морального вреда. В январе этого года Красноярский краевой суд изменил судебное решение. Согласно ему, компенсация морального вреда снижена до 30 тысяч рублей.

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