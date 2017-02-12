В Лесосибирске похитители выпилили часть стены, чтобы снять двигатель с автомобиля

В Лесосибирске задержаны подозреваемые в краже автомобильного двигателя.

О похищении автодетали от машины отечественного производства ВАЗ-2106 поступило в МВД России по Лесосибирску.

На месте происшествия полицейские выяснили, чтобы похитить автомобильный двигатель, неизвестные выпилили часть деревянной стены надворной постройки.

Сотрудники уголовного розыска нашли двигатель на одном из пунктов приема металлолома. Также были установлены подозреваемые, которыми оказались трое местных жителей 1979, 1996 и 1997 голов рождения. Они признались в краже.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлениячасти 2 статьи 158 уголовного кодекса России «Кража». Согласно УК, максимальное наказание предусматривает 5 лет лишения свободы.