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В Красноярском крае группу детей пытались перевезти через опасную ледовую переправу

Главная Происшествия
Красноярск
13:23 12 Февраля 2017
опасность, дети, переправа, госавтоинспекция, спортсмены
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае дорожные полицейские вовремя остановили незаконную и опасную перевозку детей.

Накануне днем, 11 февраля, сотрудники Госавтоинспекции узнали о несанкционированной перевозке 27 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет на автобусе «КИА» через ледовую переправу.

На месте инспекторы ДПС выяснили, что автобус шел из Красноярска в Северо-Енисейск. В салоне находились 27 детей пятеро взрослых.

Дорожные полицейские выяснили, что у водителя нет путевого листа, таким образом, неизвестно, проходил ли он предрейсовый медицинский и технический осмотры.

Также стало известно, что до Енисейска водитель ехал, превышая скоростной режим. Также он нарушил правила движения через ледовые переправы. Согласно им, пассажиры автобусов должны переходить через переправы только в пешем порядке.

Руководители Госавтоинспекции решили, что для безопасности детей авт обус через переправу пройдет только на следующий день.

Из Красноярска был вызван другой автобус, соответсвующи требованиям безопасности. Районная администрация Енисейского района и сотрудники Госавтоинспекции организовали ночлег для детей в гостинице.

Сейчас по факту организации небезопасной перевозки детей проведут административное расследование.

Фото с портала Госавтоинспекции 

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