В Красноярском крае задержали находящихся в федеральном розыске злоумышленников

В двух районах края полицейские выяснили, где находятся двое мужчин, которые были объявлены в федеральном розыске.

Одного из них — 43-летнего мужчину —патрульно-постовая служба задержала в Абанском районе. Стало известно, что он проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Второго мужчину задержали в Емельяновском районе во время оперативно-разыскных мероприятий. 28-летнего разыскиваемого обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Также он проходит по обвинению в эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Двоих задержанных доставили в полицию.