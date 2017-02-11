На правом берегу автомобилист сбил перебегавшую дорогу девушку

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» водитель легковой машины сбил пешехода. Как сообщают очевидцы, девушка переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Видео с места происшествие опубликовано в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

За рулем Renault Logan был мужчина. Сообщается, что он был трезв. На видео зафиксировано, как девушка от удара о лобовое стекло машины взлетает вверх и падает на землю. Водитель сразу же выбежал из машины к пострадавшей. Через некоторое время на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали.

Видео с камер уличного наблюдения размещено в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» — vk.com/kraschp

Фото из группы «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»