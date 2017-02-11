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На правом берегу автомобилист сбил перебегавшую дорогу девушку

Главная Происшествия
Красноярск
15:52 11 Февраля 2017
дорога, пешеходы, водитель, дтп, пострадавшие, скорая, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» водитель легковой машины сбил пешехода. Как сообщают очевидцы, девушка переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Видео с места происшествие опубликовано в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
За рулем Renault Logan был мужчина. Сообщается, что он был трезв. На  видео  зафиксировано, как девушка от удара о лобовое стекло машины взлетает вверх и падает на землю. Водитель сразу же выбежал из машины к пострадавшей. Через некоторое время на место происшествия приехала бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали.

Видео с камер уличного наблюдения размещено в группе «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» — vk.com/kraschp
Фото из группы «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

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