Охотник из Эвенкии пострадал во время ссоры с местными жителями

В Эвенкийском районе выясняют, что стало причиной конфликта между охотниками. Во время ссоры один из участников получил телесные повреждения.

Как уточнили полицейские, к ним обратился местный житель поселка Ванавара. Он рассказал, что двое мужчин на охотничьем участке несколько раз ударили его прикладом ружья и выстрелили по вездеходу. Охотничий участок пострадавшего находится в районе поселка Муторай, в 142 км от районного центра.

На место происшествия санрейсом вылетела следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, 57-летний охотник и двое мужчин из поселка Муторай поссорились, что и спровоцировало нападение молодых мужчин на пожилого охотника. Полицейские задержали двух злоумышленников 1980 и 1986 годов рождения.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного Кодекса России — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.