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Инспектора таможни в Красноярске подозревают в незаконном хранении наркотиков

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 11 Февраля 2017
задержание, таможня, инспектор, дело, уголовное, наркотики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Уголовное дело в главном следственном  управлении СКР по краю возбудили в отношении инспектора красноярской таможни. 36-летнего сотрудника, согласно материалам регионального управления  ФСБ, подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

31 января инспектора таможни за рулем собственного авто остановили сотрудники ДПС. Они осмотрели машину и нашли синтетический наркотик. 36-летний мужчина признался, что купил его для личного употребления.

В СКР сообщили, что уже провели проверку показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

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