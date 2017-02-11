Инспектора таможни в Красноярске подозревают в незаконном хранении наркотиков

Уголовное дело в главном следственном управлении СКР по краю возбудили в отношении инспектора красноярской таможни. 36-летнего сотрудника, согласно материалам регионального управления ФСБ, подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

31 января инспектора таможни за рулем собственного авто остановили сотрудники ДПС. Они осмотрели машину и нашли синтетический наркотик. 36-летний мужчина признался, что купил его для личного употребления.



В СКР сообщили, что уже провели проверку показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.