В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

О поехавшем без водителя Land Cruiser в соцсети сообщили очевидцы. В группе «ЧП» фото с места происшествия опубликовали накануне, 10 февраля, вечером. На снимках — внедорожник с номерами соседнего региона — Хакасии. На фото — Land Cruiser стоит на газоне в районе ТРЦ «Планета», столкнувшись с другим автомобилем. В комментариях к снимкам очевидцы утверждают, что машина завелась сама, без действий водителя.



Как рассказал Sibnovosti специалист по установке автосигнализаций, машина завелась самостоятельно из-за некорректного программирования сигнализационной системы.

Скорее всего, предположил эксперт, установщики сигнализации совершили ошибку при ее установке.



Очевидцы сообщили, что во время ДТП никто из прохожих не пострадал.





Фото из группы в «ВКонтакте» «ЧП Красноярск»