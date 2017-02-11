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В районе ТРЦ «Планета» у внедорожника сработала сигнализация, машина завелась и поехала

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 11 Февраля 2017
дтп, ошибка, система, сигнал, внедорожник, столкновения
Автор: Sibnovosti.ru
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О поехавшем без водителя Land Cruiser в соцсети сообщили очевидцы. В группе «ЧП» фото с места происшествия опубликовали накануне, 10 февраля, вечером. На снимках — внедорожник с номерами соседнего региона — Хакасии. На фото — Land Cruiser стоит на газоне в районе ТРЦ «Планета», столкнувшись с другим автомобилем. В комментариях к снимкам очевидцы утверждают, что машина завелась сама, без действий водителя.

Как рассказал Sibnovosti специалист по установке автосигнализаций, машина завелась самостоятельно из-за некорректного программирования сигнализационной системы.

Скорее всего, предположил эксперт, установщики сигнализации совершили ошибку при ее установке.

Очевидцы сообщили, что во время ДТП никто из прохожих не пострадал.


Фото из группы в «ВКонтакте» «ЧП Красноярск»

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