Школьница из Красноярска попыталась покончить с собой после сообщения в соцсети

13-летняя школьница из Красноярска предприняла попытку самоубийства после того, как получила сообщение в соцсети. Девочка осталась жива, ей вовремя оказали помощь. Об этом 10 февраля сообщил ТАСС.

Сам инцидент произошел 5 февраля. В тот день ученица 7 класса получила от неустановленных лиц сообщение в социальной сети. В нем содержалась информация, провоцирующая суицид. После этого ученица попыталась совершить попытку самоубийства, но ее спасли.

«Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также условия проживания и воспитания девочки, круг ее общения, аккаунты в социальных сетях», — цитирует агенство представителей СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что по данному факту уже заведено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Другие подробности случившегося пока выясняются.

Напомним, в начале февраля подросток из Красноярска упал с 7 этажа на глазах у прохожих. Красноярские СМИ предполагают, что он мог стать жертвой так называемых «групп смерти». Так называются некие сообщества в социальных сетях, которые подталкивают подростков к совершению самоубийства. Согласно статистике, с декабря 2013 по май 2016 года в соцсети «ВКонтакте» появилось восемь сообществ, открыто пропагандировавших суицид. Все они были заблокированы правоохранительными органами.