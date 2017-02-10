В центре Красноярска водитель автобуса сбил мужчину

В Красноярске на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Сурикова водитель пассажирского автобуса сбил мужчину, переходящего по нерегулируемому пешеходному переходу. ЧП произошло в пятницу, 10 февраля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как автобус поворачивает в сторону ул. Сурикова. В этот момент на перекресток вышел пешеход. Водитель маршрутки не успел затормозить перед мужчиной и сбил его. От удара мужчина не смог удержаться на ногах и упал на асфальт.

После аварии водитель высадил пешеходов и стал дожидаться инспекторов ДПС. Однако очевидцы в социальных сетях утверждают, что пешеход ушел с места аварии. Отмечается, что он отделался легкими ушибами.

В ГИБДД пояснили, что пострадавших в данном происшествии не зарегистрировано. Другие обстоятельства ДТП пока выясняются.

Видео: «ЧП Красноярск»