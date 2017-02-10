Красноярец с канцелярским ножом без причины напал на продавщицу цветов

В Октябрьском районе Красноярска 25-летний мужчина напал на молодую продавщицу цветов. Злоумышленника задержали «по горячим следам». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Правоохранители выяснили, что мужчина зашел в павильон с канцелярским ножом. Затем он, не выдвигая требований, набросился на девушку.

«Потерпевшей были причинены незначительные порезы. Девушке удалось вырваться и вызвать полицейских», — говорится в сообщении.

Нападавшего удалось задержать недалеко от места преступления. У злоумышленника при себе был канцелярский нож.

На задержанного было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.