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Красноярец с канцелярским ножом без причины напал на продавщицу цветов

Главная Происшествия
Красноярск
15:40 10 Февраля 2017
полиция, ранение, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Октябрьском районе Красноярска 25-летний мужчина напал на молодую продавщицу цветов. Злоумышленника задержали «по горячим следам». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Правоохранители выяснили, что мужчина зашел в павильон с канцелярским ножом. Затем он, не выдвигая требований, набросился на девушку.

«Потерпевшей были причинены незначительные порезы. Девушке удалось вырваться и вызвать полицейских», — говорится в сообщении.

Нападавшего удалось задержать недалеко от места преступления. У злоумышленника при себе был канцелярский нож.

На задержанного было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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