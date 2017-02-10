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На Предмостной площади водитель бросил автомобиль после ДТП с маршруткой

Главная Происшествия
Красноярск
12:51 10 Февраля 2017
дтп, авария, происшествия, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на кольце Предмостной площади водитель иномарки сбежал с места аварии. Мужчина подрезал автобус, устроил ДТП и уехал в сторону Коммунального моста. Аварию, которая произошла в пятницу, 10 февраля, зафиксировали камеры видеонаблюдения.  

На кадрах с места происшествия видно, что маршрутка ехала по кольцу Предмостной площади. В этот момент со второго ряда повернула черная иномарка. Водитель автобуса не смог среагировать на резкий маневр и протаранил автомобиль. Водитель иномарки проигнорировал факт аварии и уехал с места ДТП. 

В пресс-службе ГИБДД прокомментировали, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. В настоящее время дорожные инспекторы устанавливают личность водителя, который управлял иномаркой. Номера автомобиля полицейские уже выяснили. 

Добавим, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав. По какой именно причине автомобилист не захотел дожидаться сотрудников ГИБДД, пока неизвестно. 

Видео: «ЧП Красноярск»

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