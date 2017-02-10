Пропавшего ребенка из Емельяново вернули в многодетную семью

В поселке Емельяново нашли 11-летнего школьника, который не вернулся домой после учебы. Мальчика вернули в семью, где помимо него воспитываются еще трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как выяснили правоохранители, ребенок после школы решил прогуляться во дворе. Никакого разрешения у родителей он не спрашивал. Во время прогулки школьник якобы не заметил, как на улице стало темно. В это время мать мальчика уже написала заявление о пропаже сына в полицию.

«Ориентировка на пропавшего школьника была незамедлительно передана всем наружным нарядам. Были созданы специальные поисковые группы», — говорится в сообщении.

Найти ребенка удалось на одной из улиц поселка. Сейчас с мальчиком и его родителями ведут профилактические беседы. Отмечается, что ранее семья на учете ОВД не состояла.