Пенсионерка в Красноярске отсудила алименты у дочерей

Пенсионерка отсудила у двух взрослых дочерей алименты. Женщина подала в суд на своих детей из-за того, что они, проживая с ней, не платили коммунальные платежи за квартиру. Информацию подтвердили в пресс-службе судебных приставов.

Впервые 58-летняя жительница Красноярска подала в суд на своих дочерей еще в 2014 году. Тогда суд постановил ежемесячно взыскивать с каждой из женщин в пользу матери по 600 рублей ежемесячно.

«Постоянные скандалы дома из-за неуплаты квартплаты. Посторонние люди живут. Я все это требую от детей. Если семья создана, берите ипотеку – идите, живите отдельно. Нет. Старшая дочь привела мужчину, я его никак не могу отсюда выселить», — пожаловалась пенсионерка в эфире ТВК.

В 2016 году женщина вновь потребовала, чтобы дочери платила за проживание. Судья, выслушав доводы сторон, постановил взыскивать с ее дочерей по 1000 рублей и по 15 тысяч рублей неустойки с каждой.