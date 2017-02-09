В Красноярске раскрыли убийство школьницы, совершенное 19 лет назад

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство школьницы, совершенное 19 лет назад. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе полиции.

По данным ведомства, в сентябре 1998 года случайные прохожие обнаружили в лесополосе острова Татышев тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. До этого ее искали несколько дней по всему Красноярску.

«Злоумышленнику удалось скрыться, однако работа по его поиску и задержанию не прекращалась все это время», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД, отметив, что к раскрытию преступлению были привлечены наиболее опытные сыщики уголовного розыска.

Подозреваемым оказался мужчина 1974 года рождения, уже отбывающий наказание за аналогичное преступление — он убил молодую девушку ножом.

Другие подробности дела пока не сообщаются. Известно, что подозреваемый уже признался в содеянном.