В Красноярске мужчина убил девушку после ее признания в измене

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярске подозреваемого в убийстве 31-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказали в ведомстве, 5 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь несколько дней не выходит на связь и не показывается на работе, в салоне красоты, где она работала мастером по маникюру. В тот же день сотрудники вскрыли квартиру на ул. Воронова, где и проживала 31-летняя женщина. Внутри они обнаружили погибшую хозяйку с ножевыми ранениями.

Под подозрение в убийстве попал ее 27-летний знакомый, с которым она состояла в близких отношениях с осени 2015 года.

У мужчины дома обнаружили сотовый телефон жертвы. Подозреваемый признался в совершении преступления и сообщил, что причиной убийства стала ревность. «В тот день, когда он пришел в гости к потерпевшей, она сказала ему, что встречается с другим молодым человеком», пояснили в пресс-службе регионального следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по 105-й статье.