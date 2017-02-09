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В Кировском районе мужчина поджег квартиру своей сожительницы

Главная Происшествия
Красноярск
15:56 9 Февраля 2017
пожар, красноярск, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия в Кировском районе Красноярска, в результате которого загорелась квартира, сообщили в пресс-службе полиции.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» . На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено, что к возгоранию квартиры причастен 43-летний сожитель владелицы жилья.

По версии стражей порядка, мужчина воспользовался отсутствием хозяйки дома, и поджег квартиру. После чего злоумышленник попытался скрыться, но был остановлен соседями и передан полиции. Правонарушитель получил незначительные ожоги и был госпитализирован.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы поджигателя в пресс-службе пока не назвали. 

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